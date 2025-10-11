Zum Inhalt springenBarrierefrei
Street League Skateboarding

SLS 2025 - Paris

ProSieben FUNStaffel 2025Folge 10vom 11.10.2025
SLS 2025 - Paris

Street League Skateboarding

Folge 10: SLS 2025 - Paris

201 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 6

Die Street League Skateboarding (SLS) verwandelt das legendäre Stade Roland-Garros in Paris in einen Skate-Tempel! Zum allerersten Mal ist der heilige Sandplatz die Bühne für die weltbesten Skateboarder. Geschichte und Kultur treffen aufeinander, wenn die absolute Skateboarding-Elite in Paris die Klinke in die Hand gibt und Sport der Extraklasse bietet. Spektakuläre Tricks, atemberaubende Lines – dieses SLS-Event ist legendär! Skateboarding-Geschichte wird geschrieben!

Street League Skateboarding
ProSieben FUN
Street League Skateboarding

Street League Skateboarding

