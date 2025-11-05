Sturm der Liebe
Folge 119: Das ominöse Bild
49 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Konstantin ist überrascht, als er am "Fürstenhof" auf seinen alten Freund Thiago trifft. Dieser schildert ihm daraufhin seine haarsträubende Geschichte. Xaver kann Kiras Seitensprung nicht vergessen. Gemeinsam mit Nils überlegt er, wie er mit der Situation umgehen soll. Auch Marlene muss sich über ihre Gefühle klarwerden. Denn obwohl sie vorgibt, mit Michael glücklich zu sein, denkt sie nach wie vor an Konstantin.
