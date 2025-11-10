Kuss aus ErleichterungJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 124: Kuss aus Erleichterung
49 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Während Veit mit seiner Schusswunde zu kämpfen hat, werden Marlene und Konstantin weiterhin von Javier bedroht. Konstantin kann den Verbrecher schließlich in die Flucht schlagen. Aus Erleichterung kommen er und Marlene einander wieder näher. Charlotte kann sich ihre heftigen Entzugserscheinungen nicht erklären. Ein Besuch beim Arzt soll Licht ins Dunkel bringen.
