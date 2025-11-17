Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 135vom 17.11.2025
49 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Xaver verliert wegen seines Angriffs auf Martin seinen Job im "Fürstenhof". Charlotte rettet Marlenes Teilnahme an der Schmuckmesse und leiht ihr Geld, um Gold für ihre Kollektion zu kaufen. Michael plagt die Eifersucht, daher will er von Marlene wissen, wie sie zu Konstantin steht. Die beiden verbringen inzwischen immer mehr Zeit miteinander. Kira erhält unterdessen eine völlig unerwartete Diagnose.

SAT.1 emotions
