Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Sturm der Liebe

Erinnert sich Charlotte wieder?

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 136vom 18.11.2025
Joyn Plus
Erinnert sich Charlotte wieder?

Erinnert sich Charlotte wieder?Jetzt ohne Werbung streamen

Sturm der Liebe

Folge 136: Erinnert sich Charlotte wieder?

49 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Doris verlangt von Marlene, dass sie aus der Saalfeld-Suite ausziehen soll. Konstantin und Werner versuchen, Doris' Zorn abzuwenden und zu vermitteln. Zeitgleich wächst die Freundschaft zwischen Marlene und Charlotte. Kira hat inzwischen erfahren, dass sie schwanger ist. Leider ist sie nicht sicher, von wem sie ein Kind erwartet. Xaver und Martin geraten unterdessen erneut in einen heftigen Streit.

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 2 Staffeln und Folgen