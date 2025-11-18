Erinnert sich Charlotte wieder?Jetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 136: Erinnert sich Charlotte wieder?
49 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Doris verlangt von Marlene, dass sie aus der Saalfeld-Suite ausziehen soll. Konstantin und Werner versuchen, Doris' Zorn abzuwenden und zu vermitteln. Zeitgleich wächst die Freundschaft zwischen Marlene und Charlotte. Kira hat inzwischen erfahren, dass sie schwanger ist. Leider ist sie nicht sicher, von wem sie ein Kind erwartet. Xaver und Martin geraten unterdessen erneut in einen heftigen Streit.
