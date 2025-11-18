Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Die Zwangsversteigerung droht!

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 137vom 18.11.2025
Die Zwangsversteigerung droht!

Sturm der Liebe

Folge 137: Die Zwangsversteigerung droht!

48 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Charlotte vertraut Marlene und Julius ein Geheimnis an, das beiden das Blut in den Adern gefrieren lässt: Doris hat versucht, sie umzubringen! Alfons unterläuft unterdessen bei der Überweisung der Kreditrate für sein Haus ein Fehler, der äußerst unangenehme Folgen hat. Außerdem findet Martin heraus, dass Kira schwanger ist.

