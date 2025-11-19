Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 138vom 19.11.2025
49 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Alfons und Hildegard stehen kurz vor der Zwangsversteigerung ihres Hauses ... Natascha wird im "Fürstenhof" nur noch selten als Sängerin gebucht und versinkt in einer tiefen Depression. Marlene und Konstantin sehen, wie sehr sie leidet und machen sich zunehmend Sorgen. Charlotte fürchtet sich davor, in das Hotel zurückzukehren. Sie hat Angst, dass ihr Doris erneut nach dem Leben trachtet.

