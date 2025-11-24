Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 144vom 24.11.2025
Folge 144: Der Fluch des alten Fichtners

49 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Doris bekommt ihren Willen und ersteigert das Haus der Sonnbichlers. Werner macht das wütend und er distanziert sich von ihr. Marie und Hendrik wollen Doris daran hindern, das Haus weiterzuverkaufen und haben eine Idee: Sie verbreiten das Gerücht, dass das Gebäude verflucht ist. Die rastlose Seele des Komponisten Sebastian Fichtner, Alfons' Urgroßonkel, soll hier ihr Unwesen treiben. Ob sie damit die Interessenten fernhalten können?

