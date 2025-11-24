Der Fluch des alten FichtnersJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 144: Der Fluch des alten Fichtners
49 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Doris bekommt ihren Willen und ersteigert das Haus der Sonnbichlers. Werner macht das wütend und er distanziert sich von ihr. Marie und Hendrik wollen Doris daran hindern, das Haus weiterzuverkaufen und haben eine Idee: Sie verbreiten das Gerücht, dass das Gebäude verflucht ist. Die rastlose Seele des Komponisten Sebastian Fichtner, Alfons' Urgroßonkel, soll hier ihr Unwesen treiben. Ob sie damit die Interessenten fernhalten können?
