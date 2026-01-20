Sturm der Liebe
Folge 146: Xavers neue Chance
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Kira ist wütend auf Martin, weil er ihr nicht von seinem Stellenangebot als Religionslehrer in Bad Tölz erzählt hat. Xaver wittert nun seine Chance, sich ihr erneut anzunähern. Unterdessen gelingt es Marie und Hendrik, einen Kaufinteressenten des Sonnbichler-Hauses abzuwimmeln. Doris kommt mit ihrer Niederlage nicht zurecht und rast vor Wut. Marlene liefert sich derweil mit Konstantin eine Schneeballschlacht - und steckt erneut im Gefühlschaos.
