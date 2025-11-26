Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Nataschas Versöhnungsversuch

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 149vom 26.11.2025
Nataschas Versöhnungsversuch

Sturm der Liebe

Folge 149: Nataschas Versöhnungsversuch

49 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Marlene findet heraus, dass Natascha ihre einstige Flamme Veit absichtlich nach Marokko geschickt hat, um ihn von ihr fernzuhalten. Ob sie das ihrer Mutter jemals verzeihen kann? André wird von Schmerzen in Brustbereich geplagt und braucht dringend medizinische Hilfe. Charlotte versucht unterdessen vor der Polizei zu beweisen, dass Doris sie mit Drogen aus dem Weg schaffen wollte.

Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

