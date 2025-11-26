Nataschas VersöhnungsversuchJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 149: Nataschas Versöhnungsversuch
49 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Marlene findet heraus, dass Natascha ihre einstige Flamme Veit absichtlich nach Marokko geschickt hat, um ihn von ihr fernzuhalten. Ob sie das ihrer Mutter jemals verzeihen kann? André wird von Schmerzen in Brustbereich geplagt und braucht dringend medizinische Hilfe. Charlotte versucht unterdessen vor der Polizei zu beweisen, dass Doris sie mit Drogen aus dem Weg schaffen wollte.
