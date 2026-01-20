Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 172vom 20.01.2026
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Julius taucht nicht mehr auf und am Fürstenhof verbreitet sich die Nachricht, dass er zu Tode gekommen sein muss. Charlotte verfällt in tiefe Trauer und Doris tut so, als hätte sie Mitleid mit ihr. Konstantin dagegen äußert echtes Mitgefühl für Charlottes Schicksal und sagt seine Teilnahme beim Finale des Elvis-Wettbewerbs ab. Er gerät dadurch erneut in einen Streit mit Natascha, die seine Absage überhaupt nicht nachvollziehen kann.

