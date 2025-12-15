Wer steht zu Charlotte?Jetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 174: Wer steht zu Charlotte?
48 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Natascha konfrontiert Konstantin mit dem Wunsch, gemeinsam ein Kind zu adoptieren. Er ist zunächst skeptisch, willigt dann jedoch überraschend ein. Charlotte muss sich derweil für einen Wutausbruch rechtfertigen, der ihr vor der Trauergemeinde passiert ist. Sie gibt Doris die Schuld für Julius' Tod, doch kaum jemand will ihr Glauben schenken.
