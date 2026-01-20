Sturm der Liebe
Folge 180: Bodyguard im Einsatz
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Natascha gesteht Konstantin, dass sie ihr gemeinsames Kind abgetrieben hat. Er glaubt jedoch, dass sie sich die Geschichte ausdenkt - aus Frust, weil er sie nicht heiraten will. Alfons erfährt ausgerechnet an seinem Geburtstag, dass Hildegard womöglich noch mit einem anderen Mann verheiratet ist. Charlotte besucht Alfons' Feier und nimmt ihren Bodyguard mit. Sie hat Angst, dass Doris sie dort bedrängen könnte.
