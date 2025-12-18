Außer Kontrolle geratenJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 181: Außer Kontrolle geraten
48 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Natascha geht mit einem Messer auf Konstantin los. Schockiert über ihr eigenes Verhalten flieht sie in ein Waldstück. Charlottes Bodyguard Goran erfährt unterdessen von Hildegards Doppelehe und hat eine Idee: Er will die Geschichte auf die Kinoleinwand bringen und wendet sich dafür an eine Produktionsfirma. Kurze Zeit später erzählt er Alfons, dass die Doppelehe seine Frau schon bald Stoff für einen neuen Film sein wird.
Alle Staffeln im Überblick