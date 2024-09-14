Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 2vom 14.09.2024
Folge 2: Berlin, Berlin

24 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 6

Kulinarisch kann keine andere deutsche Stadt Berlin das Wasser reichen. Doch wer jetzt an Döner und Falafel denkt, wird staunen! In der heutigen Folge präsentiert Enie die neusten Street-Foodtrends und tischt dabei alles von Eggdrop Sandwich bis hin zum Smashed Burger auf. Klassiker wie Currywurst und Pommes finden in einer interessanten neuen Aufmachung auch ihren Weg auf die Teller.

