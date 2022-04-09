Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einzigartige Eclairs aus Straßburg

sixxStaffel 1Folge 2vom 09.04.2022
Folge 2: Einzigartige Eclairs aus Straßburg

25 Min.Folge vom 09.04.2022Ab 6

Sabrina Nickel verschlägt es nach Straßburg im schönen Frankreich. Hier trifft die Moderatorin auf Donatien und seine Schwester Eloise, die sich 2020 mit einem kleinen Café ihren großen Traum erfüllt haben. Mitten in der Altstadt gelegen, gibt es hier süße Eclairs nach einem traditionellen Rezept. Außerdem erkundet Sabrina eine außergewöhnliche Bar und verrät sechs Geheimtipps, die man in Straßburg besucht haben muss.

sixx
