The Exorcist
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
The Exorcist
Der junge Priester Tomas Ortega versucht, den Menschen in jeder Situation ein hilfreicher Ansprechpartner zu sein. Als er jedoch erkennt, dass das abgrundtief Böse in seiner Nähe sein Unwesen treibt, stößt er an seine Grenzen. Dämonen ergreifen Besitz von einigen Menschen - und es gibt nur eine Rettung: einen Exorzismus. Doch dafür braucht Tomas die Unterstützung des erfahrenen Priesters Marcus Keane, der dem Übernatürlichen schon lange den Kampf angesagt hat ...