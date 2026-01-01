The Good Lord Bird
Folge 2: Ein gottloser Plan
44 Min.Ab 16
Nachdem Johns Sohn Frederic vom Reverend erschossen wurde, erklärt sich Bob bereit, sich um Zwiebel zu kümmern. Auf dem Weg nach Lawrence werden sie von zwei Reitern angesprochen. Diese zwingen sie, mit nach Pikesville zu kommen. Dort beginnt Zwiebel, in einem Saloon zu arbeiten, während Bob zu den Sklaven des Ortes gebracht wird. Zwiebel freundet sich mit der Prostituierten Pie an und bringt ihr das Lesen und Schreiben bei.
The Good Lord Bird
Genre:Drama, Historisches Drama
Produktion:US, 2022
