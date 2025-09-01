Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Good Lord Bird

Es riecht nach Bär

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4
Joyn Plus
Es riecht nach Bär

Es riecht nach BärJetzt ohne Werbung streamen

The Good Lord Bird

Folge 4: Es riecht nach Bär

44 Min.Ab 12

John und Zwiebel reisen nach Pennsylvania. Der selbst ernannte Prediger will etwas Geld verdienen, um seine Männer nachholen zu können. Im Osten des Landes wird John endlich nicht mehr verfolgt. Ganz im Gegenteil: Er wird verehrt und mit Spenden überschüttet. Als er auf Hugh Forbes - einen Gleichgesinnten - trifft, lässt er sich dazu hinreißen, ihm all seine Ersparnisse zu übergeben, um dessen Arbeit zu unterstützen. Doch John wird bitter enttäuscht.

Alle Staffeln im Überblick

The Good Lord Bird
ProSieben FUN
The Good Lord Bird

The Good Lord Bird

Alle 1 Staffeln und Folgen