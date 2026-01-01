The Head
Folge 1: Episode I
51 Min.Ab 12
Die Sommercrew der Forschungsstation "Polaris VI" verlässt vor dem Einsetzen des Winters die Antarktis. Das verbleibende Wissenschaftsteam muss 179 Tagen ohne Sonnenlicht vor Ort ausharren. Als sie endlich abgelöst werden sollen, bietet sich der neuen Belegschaft ein schauriges Bild: Scherben, Einschusslöcher und Blutspuren sind nur die Vorboten des Grauens. Sieben Crew-Mitglieder wurden ermordet, zwei sind verschwunden und die einzige Überlebende ist zunächst auch keine Hilfe.
