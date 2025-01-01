The Mentalist
Folge 22: Die Axt im Walde
42 Min.Ab 12
Als der Schüler eines Waldinternats tot aufgefunden wird, werden Patrick Jane und das Team des CBI zum Fundort gerufen. Die Ermittler finden heraus, dass die Jugendlichen der Schule von dem legendären Holzfäller Zachariah Botschaften aus dem Jenseits erhalten haben. Der Leiter des Internats deckt die Jugendlichen - doch aus welchem Grund? Patrick informiert sich, was es mit Zachariah und der Sage um ihn auf sich hat ...
