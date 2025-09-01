The Promised Neverland
Folge 3: Folge 3
23 Min.Ab 16
Gemeinsam mit den anderen Kindern machen sich Ray und Emma auf die Suche nach der Welt der Menschen. Von ihrem Retter wissen sie, dass die Erde einst zwischen Menschen und Monstern aufgeteilt wurde, um einen Krieg zu verhindert. Doch die Regel lautet, dass niemand zwischen den Welten wechseln darf. Dennoch durchqueren sie das Ödland - ohne zu wissen, was das Monster, das ihnen geholfen hat, tatsächlich im Schilde führt.
