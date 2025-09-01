Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Promised Neverland

Folge 3

ProSieben FUNStaffel 2Folge 3
Joyn Plus
Folge 3

Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen

The Promised Neverland

Folge 3: Folge 3

23 Min.Ab 16

Gemeinsam mit den anderen Kindern machen sich Ray und Emma auf die Suche nach der Welt der Menschen. Von ihrem Retter wissen sie, dass die Erde einst zwischen Menschen und Monstern aufgeteilt wurde, um einen Krieg zu verhindert. Doch die Regel lautet, dass niemand zwischen den Welten wechseln darf. Dennoch durchqueren sie das Ödland - ohne zu wissen, was das Monster, das ihnen geholfen hat, tatsächlich im Schilde führt.

Alle Staffeln im Überblick

The Promised Neverland
ProSieben FUN
The Promised Neverland

The Promised Neverland

Alle 2 Staffeln und Folgen