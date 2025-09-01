The Promised Neverland
Folge 6: Folge 6
23 Min.Ab 12
Als sie in der Stadt Vorräte besorgen wollen, werden die Kinder von den Monstern entdeckt und gejagt. Auf der Flucht treffen sie zu ihrer großen Überraschung auf ihren Freund Norman. Die Freude darüber ist riesig. In ihrem neuen Unterschlupf klären sie sich gegenseitig über die letzten Monate auf. Norman erläutert seinen Plan von der Vernichtung aller Monster, um endlich wieder frei zu sein. Doch Ray und Emma sind skeptisch.
