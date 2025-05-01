Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Serpent Queen

Médici-Schlampe

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Médici-Schlampe

Médici-SchlampeJetzt ohne Werbung streamen

The Serpent Queen

Folge 1: Médici-Schlampe

47 Min.Ab 12

Königin Katharina erzählt einer Bediensteten von ihren schweren Anfangsjahren: Als Waisenkind stammte sie aus dem wohlhabenden Hause der Medici, einer Familie, die in Europa zu den meistgehassten zählte. Man machte sie für die Kriegsniederlage und die damit verbundene Hungersnot verantwortlich. Um ihre Stellung zu wahren, beschloss ihr Onkel, Papst Clemens VII., sie in das französische Königshaus einzuheiraten. Doch der Beginn ihres neuen Lebens war alles andere als einfach ...

Alle Staffeln im Überblick

The Serpent Queen
SAT.1 emotions
The Serpent Queen

The Serpent Queen

Alle 1 Staffeln und Folgen