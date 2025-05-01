The Serpent Queen
Folge 5: Die erste Regentschaft
50 Min.Ab 16
Nach dem Tod König Franz I. wurde Heinrich zum neuen König gesalbt und Katharina zur Königin von Frankreich ernannt. Ihr raffiniertes Urteilsvermögen und ihr strategischer Weitblick ebneten ihr außerdem den Weg in den Kronrat. Allerdings musste sie sich bei den anderen Mitgliedern erst noch das Vertrauen erarbeiten, um in dieser Position Anerkennung zu finden - insbesondere, als Heinrich in den Krieg zieht und Katharina die Regentschaft übergibt.
Alle Staffeln im Überblick