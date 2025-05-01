The Serpent Queen
Folge 6: Das letzte Turnier
52 Min.Ab 16
Katharina fährt mit ihren Erzählungen fort: Um ihre Macht am französischen Hof auszubauen, schmiedeten Herzog Franz I. von Guise und Kardinal Karl von Lothringen den Plan, ihre Nichte Maria Stuart mit Kronprinz Franz zu verheiraten. Eine wertvolle Unterstützerin fanden sie in Diana, der sie eine finanzielle Entschädigung versprachen. Katharinas Versuche, dies zu verhindern, scheiterten an der Mätresse des Königs, woraufhin sie sich an Ruggieri wandte - mit Konsequenzen.
Alle Staffeln im Überblick