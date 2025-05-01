Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Serpent Queen

Zur Königin gekrönt

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 8
Zur Königin gekrönt

The Serpent Queen

Folge 8: Zur Königin gekrönt

54 Min.Ab 16

Die Entführung von König Franz II. läuft schief. Doch mit ihrem scharfsinnigen Verstand spinnt Katharina einen neuen Plan, um die Kontrolle über das Land zurückzuerlangen. Unterstützt wird sie dabei von Rahima, die nach den vielen Lektionen, die sie von Katharina gelernt hat, nun selbst bereit ist, einen entscheidenden Schritt zu gehen. Im Austausch für einen letzten, raffinierten Coup, der den Hof von Maria Stuart befreien soll, verlangt sie Besitz und einen Titel.

