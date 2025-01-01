The Tourist
Folge 2: Waiting for the Sun
57 Min.Ab 12
Nach wie vor ist der unter Gedächtnisverlust leidende Mann auf der Suche nach seiner Identität. Immerhin wird er von einem Tankwart wiedererkannt. Als er sich auf dem Tankstellengelände umschaut, entdeckt er ein Plüschtier, das er kurz zuvor gekauft hatte. In diesem ist ein Handy versteckt, das plötzlich klingelt. Die Person am Telefon fleht um Hilfe. Die Polizistin Helen beschließt indes, ihre Ermittlungen im Falle des Unbekannten fortzusetzen.
