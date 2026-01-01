Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The White Princess

Im Bett mit dem Feind

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Im Bett mit dem Feind

Im Bett mit dem FeindJetzt ohne Werbung streamen

The White Princess

Folge 1: Im Bett mit dem Feind

56 Min.Ab 12

August 1485: Nach dem Sieg über Richard III. in der Schlacht von Bosworth stellt sich der neue König Henry Tudor auf die Heirat mit Elizabeth von York ein. Obwohl die beiden sich nicht mögen, möchte Henry mit seiner zukünftigen Ehefrau unmittelbar ein Kind zeugen. "Lizzie" spielt mit, da sie bemerkt, welchen Einfluss sie mit ihrer Schwangerschaft auf Henry haben kann. Im Hintergrund plant sie mit ihrer Mutter jedoch bereits eine Verschwörung gegen die Tudors.

Alle Staffeln im Überblick

The White Princess
SAT.1 emotions
The White Princess

The White Princess

Alle 1 Staffeln und Folgen