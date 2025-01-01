Zum Inhalt springenBarrierefrei
The White Queen

Verliebt in einen König

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Verliebt in einen König

Folge 1: Verliebt in einen König

59 Min.Ab 12

Die bürgerliche Elizabeth Woodville aus dem Hause Lancaster macht am Wegesrand Bekanntschaft mit Edward, dem König Englands aus dem Hause York. Sofort werden beide von einer unbändigen Leidenschaft übermannt, die schließlich in einer heimlichen Heirat ihren Höhepunkt findet. Doch am Hofe ist Elizabeth, die neue Königin von England, kein gern gesehener Gast. Ihre hochrangigen Feinde wollen ihr so schnell wie möglich die Krone entreißen ...

