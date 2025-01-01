Zum Inhalt springenBarrierefrei
The White Queen

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2
Folge 2: Namen im Blut

59 Min.Ab 12

Elizabeth ist schwanger und hat mit Anfeindungen von Warwick und seiner Familie zu kämpfen. Als sie ihr Kind gebärt, hat Warwick jedoch allen Grund zum Jubel. Unterdessen gelingt es Warwick, den ehemaligen König Henry auf seiner Flucht durch die Wälder gefangen zu nehmen. Im Gegenzug bittet er um die Vermählung seiner Töchter mit den Brüdern Edwards. Sollte der König zustimmen, könnte es für den Thron fatale Folgen haben ...

