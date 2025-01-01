Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3
Folge 3: Hexenwind

59 Min.Ab 12

Warwick verlangt während einer Sitzung in York, seinen Sohn George zum rechtmäßigen König zu machen. Als die Entscheidungsträger sein Begehr ablehnen, werden Edward, Elizabeth und Jacquetta in die Freiheit entlassen. Edward muss sich sogleich einer neuen Revolte stellen, die angeblich von Henrys Frau Margaret von Anjou initiiert wurde. Unterdessen erwartet Elizabeth erneut ein Kind. Dieses Mal ist sie sicher: Es wird ein Junge.

