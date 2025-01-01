Zum Inhalt springenBarrierefrei
The White Queen

Das große Schlachten

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5
Das große Schlachten

Das große SchlachtenJetzt ohne Werbung streamen

The White Queen

Folge 5: Das große Schlachten

58 Min.Ab 12

Zu Warwicks Leidwesen kehrt George zurück, um an der Seite seiner Brüder zu kämpfen. Unterdessen verfrachtet Warwick den gebrechlichen Henry VI in den Tower of London, um ihn in Sicherheit zu wissen. Auch der kleine Henry wird aus Sicherheitsgründen nach Wales gebracht. Edward besiegt indes Margaret und Jasper in der Schlacht von Tewkesbury. Margarets Begleitung Anne Neville entgeht nur knapp einer Vergewaltigung.

