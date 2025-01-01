The White Queen
Folge 5: Das große Schlachten
58 Min.Ab 12
Zu Warwicks Leidwesen kehrt George zurück, um an der Seite seiner Brüder zu kämpfen. Unterdessen verfrachtet Warwick den gebrechlichen Henry VI in den Tower of London, um ihn in Sicherheit zu wissen. Auch der kleine Henry wird aus Sicherheitsgründen nach Wales gebracht. Edward besiegt indes Margaret und Jasper in der Schlacht von Tewkesbury. Margarets Begleitung Anne Neville entgeht nur knapp einer Vergewaltigung.
Alle Staffeln im Überblick