Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The White Queen

Wunden der Vergangenheit

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6
Joyn Plus
Wunden der Vergangenheit

Wunden der VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen

The White Queen

Folge 6: Wunden der Vergangenheit

59 Min.Ab 12

Nachdem sie Zeugin des Todes von Henry VI wurde, erwartet Elizabeth gleich der nächste Schock: Sie entdeckt, dass Edward ihr fremdgegangen ist. Zu allem Überfluss wird ihre Mutter von einer schweren Krankheit heimgesucht. Unterdessen fühlt sich Anne Neville ihrer Freiheit beraubt, da jede ihrer Bewegungen von George und Isabel kontrolliert werden. Ihr einziger Verbündeter Richard strebt eine Vermählung mit Margaret Beaufort an, um den Frieden voranzutreiben.

Alle Staffeln im Überblick

The White Queen
SAT.1 emotions
The White Queen

The White Queen

Alle 1 Staffeln und Folgen