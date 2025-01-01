The White Queen
Folge 6: Wunden der Vergangenheit
59 Min.Ab 12
Nachdem sie Zeugin des Todes von Henry VI wurde, erwartet Elizabeth gleich der nächste Schock: Sie entdeckt, dass Edward ihr fremdgegangen ist. Zu allem Überfluss wird ihre Mutter von einer schweren Krankheit heimgesucht. Unterdessen fühlt sich Anne Neville ihrer Freiheit beraubt, da jede ihrer Bewegungen von George und Isabel kontrolliert werden. Ihr einziger Verbündeter Richard strebt eine Vermählung mit Margaret Beaufort an, um den Frieden voranzutreiben.
