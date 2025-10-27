Tokyo Vice
Folge 10: Endgame
60 Min.Ab 12
Detective Katagiri will, dass Jake die Story über Tozawa veröffentlicht. Der Journalist hat Beweise dafür, dass der Verbrecher für das FBI arbeitet. Jakes Vorgesetzte lehnt das allerdings ab, denn einer ihrer Mitarbeiter wurde bereits wegen der Recherchen niedergestochen und liegt schwerverletzt im Krankenhaus. Samantha bringt Misaki derweil in das Versteck, in dem sich Jake und Sato aufhalten. Damit gefährdet sie alle Beteiligten, denn Tozawas Männer suchen Misaki bereits.
