Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Tokyo Vice

Endgame

ProSieben FUNStaffel 2Folge 10
Joyn Plus
Endgame

EndgameJetzt ohne Werbung streamen

Tokyo Vice

Folge 10: Endgame

60 Min.Ab 12

Detective Katagiri will, dass Jake die Story über Tozawa veröffentlicht. Der Journalist hat Beweise dafür, dass der Verbrecher für das FBI arbeitet. Jakes Vorgesetzte lehnt das allerdings ab, denn einer ihrer Mitarbeiter wurde bereits wegen der Recherchen niedergestochen und liegt schwerverletzt im Krankenhaus. Samantha bringt Misaki derweil in das Versteck, in dem sich Jake und Sato aufhalten. Damit gefährdet sie alle Beteiligten, denn Tozawas Männer suchen Misaki bereits.

Alle Staffeln im Überblick

Tokyo Vice
ProSieben FUN
Tokyo Vice

Tokyo Vice

Alle 1 Staffeln und Folgen