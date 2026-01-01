Tokyo Vice
Folge 2: Be My Number One
58 Min.Ab 12
Samantha bedankt sich bei der Belegschaft ihres Clubs für den Einsatz in den vergangenen Wochen. Kurz darauf konfrontiert sie eine ihrer Mitarbeiterinnen allerdings mit einem Diebstahl, den sie bemerkt hat und entlässt die junge Frau. Nachdem Jake in den letzten Monaten sehr gute Arbeit geleistet hat, darf er sich eine Story aussuchen, über die er schreiben will: Er entscheidet sich, im Falle gestohlener Motorräder zu recherchieren und sucht dafür Detective Katagiri auf.
