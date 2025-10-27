Tokyo Vice
Folge 6: I Choose You
54 Min.Ab 12
Nach einer Schießerei versuchen seine Männer verzweifelt, den verletzten Ishida zu retten. Sie bringen ihn zu einem Arzt, doch da scheint es bereits zu spät zu sein. Mit letzter Kraft übermittelt der geschwächte Mann eine Nachricht an Sato. Jake erfährt von dem blutigen Überfall in Samanthas Club und sucht Katagiri auf. Weil er von dem Detective nicht viel erfährt, schickt seine Chefin den jungen Journalisten direkt zu Samantha.
Alle Staffeln im Überblick