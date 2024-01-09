Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 3: Doppeltes Unglück
41 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Am 29. Mai 2016 stürzt ein Auto in Maui von einer Klippe dreißig Meter in die Tiefe. In dem Wagen befinden sich die identischen Zwillingsschwestern Alexandria und Anastasia Duval. Eine der beiden Frauen ist noch am Leben, doch die Polizei weiß nicht, welche von beiden. Im Laufe der Ermittlungen versuchen die Beamten herauszufinden, ob es sich tatsächlich nur um einen tragischen Unfall handelt.
