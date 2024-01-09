Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 09.01.2024
40 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Am Halloweenabend 2014 meldet der 59-jährige Tim Noble den Tod seiner Verlobten Debora Holden. Auf den ersten Blick sieht alles nach einem Selbstmord aus, doch ein entscheidendes Detail fehlt am Tatort - die tödliche Kugel. Als das Geschoss doch noch auftaucht, bekommt der Fall eine neue Wendung.

