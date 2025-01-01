Unforgettable
4 StaffelnAb 16
Fluch und Segen: Für Carrie Wells ist ihr außergewöhnliches Gedächtnis beides. Die Polizistin vergisst nichts und kann jeden Moment ihres Lebens rekonstruieren - bis auf die Nacht, in der ihre Schwester getötet wurde. Von Schuldgefühlen geplagt, kehrt sie ihrem bisherigen Leben den Rücken. Jahre später trifft Carrie am Tatort eines Nachbarschaftsmordes ihren Ex-Freund Detective Al. Er weiß um Carries enorme Fähigkeiten und rekrutiert sie als Beraterin des NYPD.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
