Unsere wilde Schweiz
Sie ist wild und sie ist schön, sie ist klein und doch so abwechslungsreich. Geprägt von Gebirgsketten, Flüssen, Seen und Wäldern bietet das Land in der Mitte Europas eine atemberaubende landschaftliche Vielfalt: Fast 1500 Seen, über 80 Viertausender, 150 Gletscher und einen Wald, der fast ein Drittel des Landes überzieht. Und es gibt sie noch, die Flecken, die pure Natur versprechen: Sanfte Hügel und schroffe Felswände, geheimnisvolle Moore und mächtige Wasserfälle – sie alle wichtige Lebensräume für scheue Gämse, duftende Alpenrosen, wilde Forellen und seltene Orchideen. Zeit, diese zu entdecken, zu erkunden und zu bestaunen. Die Reihe „Unsere wilde Schweiz“ ist eine Expedition in die Naturreservate der Tier- und Pflanzenwelt aber auch die Entdeckung von Mythen und Sagen der jeweiligen Regionen.