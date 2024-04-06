Ein Haus für einen FreundJetzt ohne Werbung streamen
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Folge 1: Ein Haus für einen Freund
43 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 6
Scotts bester Freund Blake hat sich ein heruntergekommenes Haus am See gekauft. Der Handwerker beschließt seinem Kumpel bei der Renovierung zu helfen, doch das Projekt stellt eine große Herausforderung dar, weil die Hütte an einer steilen Klippe steht. Scott beschließt, die Hälfte des Gebäudes abzureißen und neu aufzubauen. Mit Debras Hilfe verwandelt er das alte Haus in ein stilvolles Anwesen.
