Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

sixxStaffel 4Folge 10vom 06.08.2024
Folge 10: Refugium mit Tradition

42 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 6

Das Cottage, das Ryan und seine Frau Ashlynn geerbt haben, befindet sich seit über hundert Jahren im Besitz von Ryans Familie. Damit das Paar das Haus in den Ferien vermieten und selbst nutzen kann, müssen Scott und sein Team es renovieren. Scott baut eine Treppe, die das Unter- und Obergeschoss verbindet, erneuert das sinkende Fundament und beseitigt die Nagetiere, die derzeit in dem Anwesen wohnen. Währenddessen kümmert sich Debra um das Innendesign.

sixx
