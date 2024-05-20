Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Das High-Tech-Haus am See

sixxStaffel 4Folge 3vom 20.05.2024
Joyn Plus
Das High-Tech-Haus am See

Das High-Tech-Haus am SeeJetzt ohne Werbung streamen

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Folge 3: Das High-Tech-Haus am See

43 Min.Folge vom 20.05.2024Ab 6

Melissa und Adam müssen ihr neu erworbenes Haus am See renovieren. Sie beauftragen Scott, das alte Anwesen mit kitschiger Ausstattung zu modernisieren. Der Handwerker macht sich an die Arbeit und entfernt alles, was veraltet und kaputt ist. Zudem installiert er in allen Räumen High-Tech-Geräte, magnetische Fliesen und die neuste Sicherheitstechnik. Wird das Paar mit dem Ergebnis zufrieden sein?

Alle Staffeln im Überblick

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
sixx
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Alle 1 Staffeln und Folgen