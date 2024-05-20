Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 5vom 20.05.2024
43 Min.Folge vom 20.05.2024Ab 6

Die Familien der Schwägerinnen Amanda und Emily haben sich gemeinsam ein Ferienhaus am See gekauft. Doch bevor sie die Unterkunft beziehen können, muss das ganze Gebäude renoviert werden. Bei der Besichtigung stellt Scott fest, dass im ganzen Haus viel Platz verschwendet wird. Gemeinsam mit Debra macht er sich an die Arbeit und verwandelt die schlecht angeordneten und dunklen Zimmer in praktische und lichtdurchflutete Wohnräume.

sixx
