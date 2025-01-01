Velvet
Folge 1: Schmetterlinge im Bauch
45 Min.Ab 12
Alberto Márquez kehrt nach seinem Studium in den Betrieb seines Vaters zurück, das exklusive Modehaus "Galerías Velvet". Eine Fashion-Show mit der neuesten Kollektion soll die Kassen des finanziell angeschlagenen Betriebes wieder ins Gleichgewicht bringen. Hier trifft Alberto auf seine Jugendliebe Ana, mit der er einst nach Paris durchbrennen wollte. Als er die Schneiderin erblickt, ist es sofort wieder um ihn geschehen ...
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren