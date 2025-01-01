Velvet
Folge 10: Nach Paris!
46 Min.Ab 12
Patricia muss ihrer Mutter mitteilen, dass sie keine Beweise für eine Affäre zwischen Alberto und Ana gefunden hat. Nun beauftragt Doña Gloria einen Privatdetektiv, der ihren Stiefsohn beschatten soll. Ana wird unterdessen angewiesen, den Modeschöpfer Raúl de la Riva nach Paris zu begleiten. Alberto sieht darin eine Möglichkeit, ungestört mit ihr Zeit zu verbringen, und plant ebenfalls eine Reise in die Stadt der Liebe ...
