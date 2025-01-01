Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Nach Paris!

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 10
Joyn Plus
Nach Paris!

Nach Paris!Jetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 10: Nach Paris!

46 Min.Ab 12

Patricia muss ihrer Mutter mitteilen, dass sie keine Beweise für eine Affäre zwischen Alberto und Ana gefunden hat. Nun beauftragt Doña Gloria einen Privatdetektiv, der ihren Stiefsohn beschatten soll. Ana wird unterdessen angewiesen, den Modeschöpfer Raúl de la Riva nach Paris zu begleiten. Alberto sieht darin eine Möglichkeit, ungestört mit ihr Zeit zu verbringen, und plant ebenfalls eine Reise in die Stadt der Liebe ...

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen