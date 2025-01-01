Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Bittere Wahrheiten

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 13
Joyn Plus
Bittere Wahrheiten

Bittere WahrheitenJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 13: Bittere Wahrheiten

45 Min.

Im Modehaus "Galerías Velvet" überschlagen sich die Ereignisse. Während Doña Blanca mit Max' wahrer Identität hadert, kämpfen Alberto und Ana gegen einen Erpresser. Luisa erfährt eine schmerzhafte Wahrheit über Juans Genesung. Pedros Geheimnis droht seine Beziehung zu zerstören, und Don Emilio deckt die wahre Quelle der Erpressung auf.

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen