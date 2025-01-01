Velvet
Folge 14: Vater sein dagegen sehr
46 Min.
Pedro ringt mit den Herausforderungen der unerwarteten Vaterschaft, währenddessen muss Luisa einen tragischen Verlust verkraften. Alberto kämpft um die Zukunft des Modehauses, während seine Beziehung zu Ana auf dem Prüfstand steht. Familiäre Geheimnisse drohen ans Licht zu kommen, und die bevorstehende Hochzeit weckt Zweifel.
