Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Velvet

Die Würfel sind gefallen

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 15
Joyn Plus
Die Würfel sind gefallen

Die Würfel sind gefallenJetzt ohne Werbung streamen

Velvet

Folge 15: Die Würfel sind gefallen

46 Min.Ab 6

Im Modehaus Velvet überschlagen sich die Ereignisse. Während Pedro eine Vater-Sohn-Beziehung aufbaut, erlebt Clara eine leidenschaftliche Nacht mit Mateo. Luisas Trauer um Juan erschüttert alle, besonders Alberto. In einem dramatischen Wendepunkt entführt er Ana zu einer geheimen Hochzeit, doch ihre überraschende Reaktion stellt alles auf den Kopf.

Alle Staffeln im Überblick

Velvet
SAT.1 emotions
Velvet

Velvet

Alle 4 Staffeln und Folgen