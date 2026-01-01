Velvet
Folge 15: Die Würfel sind gefallen
46 Min.Ab 6
Im Modehaus Velvet überschlagen sich die Ereignisse. Während Pedro eine Vater-Sohn-Beziehung aufbaut, erlebt Clara eine leidenschaftliche Nacht mit Mateo. Luisas Trauer um Juan erschüttert alle, besonders Alberto. In einem dramatischen Wendepunkt entführt er Ana zu einer geheimen Hochzeit, doch ihre überraschende Reaktion stellt alles auf den Kopf.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren